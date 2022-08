Järelmaksuga maamaja ostmine eeldab suurt sissemakset

Kõik vanemad majad vajavad remonti ja isegi sellised, kus alles äsja on sees elatud, nooremale põlvkonnale ülevõtmiseks ei sobi. „Soovitakse avada seinad palgini, paigutada põrandakütet jne, et teha maamajast päris kodu, mitte suvila. Seetõttu on remondi­vajadus suurem, kui see oleks olnud varem,” rääkis Võrk.

Turul on siiski jätkuvalt maju, kus on suur töö ära tehtud, remonditud ja sisekujundatud, kuid siis on isu otsa saanud ja soovitakse midagi muud. See vara on muidugi kallim, kuna vastab enamiku ostjate ettekujutusele maamajast.