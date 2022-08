Väärib avastamist: sõjamuuseumi paeluvad pajatused

Selgub, et kui metsavendade grupp läks välja, siis viimane mees, kes pani luugi kinni ja kattis samblaga, vaatas enne, kus ämblikuvõrgud on. Kui metsavennad tagasi tulid, oli see mees esimene, kes luugi avas ja mõnikord avastas, et kahte ämblikuvõrku ei ole. Tähendab – keegi võõras on käinud! „Isegi oma küla elanikes ei saanud kindel olla, kes võib äraandja olla. Kohe jäeti punker maha,” jutustas Kivi.