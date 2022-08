Igav juuli ja põnevad inversioonisündmused

Juba seitse aastat mõõdetakse õhu lisandgaase, sealhulgas vääveldioksiidi ja lämmastiku oksiide Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli koostöös Lõuna-Tartumaale Järvselja metsa püstitatud 130 meetri kõrguses mastis, mis on üks Eesti Keskkonnaobservatooriumi objekt. Kuigi peamiselt kliimaprotsesside ja inimtekkelise kliimamõju mõistmiseks loodud, annavad need mõõtmised selgust ka põlevkivielektrijaamade ja -keemiaettevõtete saaste leviku kohta. Keskmiselt mõni kord aastas on olukord, mil masti tipus on väävel- või lämmastikoksiidi õhus üsna palju, maapinna lähedal aga peaaegu üldse mitte – alati temperatuuriinversiooni olukorras. Soome Ilmateenistuses loodud õhusaaste leviku mudeliga SILAM tehtud arvutused näitavad, et umbes pooltel niisugustel juhtudel liikus üle mõõtekoha mõne põlev­kivielektrijaama või keemiatehase suitsujuga, aga õhu segunemist takistav pinnainversioon kaitses inimesi ja maapealset loodust märkimisväärse õhusaaste eest.