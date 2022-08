Pune passib lihatoitudesse

Harilik pune (Origanum vulgare) on huulõieliste sugukonda pune perekonda kuuluv mitmeaastane rohttaim. Tema rahvapärased nimetused on haisulill, maa-aluserohi, mesihein, ninn, rootsipuned, taarirohud, unerohi, verirohi, vorstipune.

Levinud on ta peaaegu kogu Euroopas, Lääne-Siberis, Kesk-Aasias, Põhja-Aafrikas, tulnukana Kaug-Idas. Maailmas tuntakse punet pitsa maitseaine oreganona (hariliku pune kultivar). On teada, et punet kasutasid nii vanad egiptlased kui kreeklased.

Kuigi pune on botaaniliselt lähedane majoraanile (O. majorana), puudub tal viimasele iseloomulik maitse, tümooli­sisalduse tõttu on ta lähedasem hoopis liivateele. Seemnetest saadakse meeldiva lõhna ja vürtsika, veidi kootava maitsega õli ravimitööstuse tarbeks.

Võib arvata, et pune on nime saanud lehtede ja õite punase värvuse järgi. Pune õitega on pikka aega värvitud villa oranžikaspunaseks. Seevastu mõne ainega töötlemisel annavad need hoopis musta värvuse. Musta on võimalik saada ka lehtedest ja vartest.