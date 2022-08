Soovitusi augustis kasvuhoones toimetamiseks

Indeterminantsete (kõrgekasvuliste) sortide taimedel on paras aeg ladvad eemaldada. Ladvast näpistatakse ära tipmine õisik, millel pole veel õied avanenud. Samas pärast viimast viljakobarat, mis taimele jääb, jäetakse alles veel kaks ülemist lehte. Determinantsetel (madalakasvulistel) sortidel võtame samal ajal ära uued võrsed ega lase enam vilju juurde moodustuda. Sedasi jõuavad kõikidest taimele jäänud õitest kasvada enam-vähem täissuuruses viljad, mida saab enne suuremate külmade tulekut rohelisena ära korjata ja tuppa järelvalmima viia.

Kui tomatitaimi on olnud vaja väetada vaid mõne korra suve jooksul, siis on nüüd paras aeg kaaliumirikast väetist lisada. Kui aga olete väetanud sageli väikeste kogustega ja suve esimeses pooles lämmastikurikka väetisega, siis nüüd peab kasutama kaaliumirikast väetist, et soodustada viljade valmimist.