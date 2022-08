Eesti Taimekasvatuse Instituudi universaalhall sai nurgakivi

Maaeluminister Urmas Kruuse sõnul on uut hoonekompleksi kaua oodatud ja selle valmimine on suur samm edasi. „ETKIs tegeletakse tippteadusega, valmiv hoone annab selle arenguks paremad võimalused ja loob tänapäevase töökeskkonna,” lisas ta.

Universaalhalli suletud netopind on 2498 m2. Ehituslepingu üldmaksumus on ligikaudu 2,4 miljonit, lisandub käibemaks. Halli on projekteerinud Boa OÜ, arhitektid on Jürgen Lepper, Anto Savi, Margus Soonets ja Maiu Uusmaa. Ehitaja on Nordecon Betoon OÜ ning omanikujärelevalvet teeb Keskkonnaprojekt OÜ.