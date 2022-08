Festival toob vähisõbrad kokku

„Kuigi vähi kohta on Eesti pärimuses rohkelt legende, on ta tänasel päeval meie toidulaual siiski üsna võõras tegelane,“ räägib festivali eestvedaja ja vähipüügi entusiast Kaur Salus. „Vähki ei leidu meie vetes rohkelt. Seda enam tahame tõsta teadlikkust, milliseid maitsvaid roogasid vähist teha saab ja kuidas toorainet austusväärselt lõpuni ära kasutada. Vähki ei peagi olema palju. See on delikatess. Peaasi, et on hea ja õigesti tehtud,“ lisab Salus.