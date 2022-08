Viljandimaa talus näeb sadade flokside õitsemist

Sel nädalavahetusel näeb Viljandimaal Nõrga talus uhket flokside õitsemist ja floksinäitust. Kuigi sel aastal on flokside õitsemine veidi hilisem, on sajad floksid siiski juba oma õied avanud – suve tipphetk on kätte jõudnud. Sissepääs aeda on prii.