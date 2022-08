Looduskalender ⟩ On hea aiaaasta, poodi eriti asja ei olegi

Punaseid sõstraid olen korjanud vaid siis, kui vaarikate vahelt aega jääb, mustad ja punased sõstrad ning karusmarjad on ka nii marju täis, et mururobot käib salaja mahakaardunud okstelt marju söömas. Tomateid ja kurke on lademes ja tuleb tunnistada, et tänavu on tõesti hea aiaaasta, poodi eriti enam asja ei olegi.

Kombainid ja ohakavill

Kolletavate viljapõldude odrarahvas on nüüd kombainisuus teradeks pudistatud ja suurteks põhupallideks rullitud. Sama teed lähevad rapsitaimed. Kaer on aga veel üsna roheline. Uhked pruunid nuiapead on saanud ka hundinuiad, lillapunased kukesabad on täisõites. Soolikarohu kollased nupsud kuulutavad sügist, õhus on ohakavilla. Seatapu varred on kerinud end juba kuni kolme meetri kõrgusteks, humalgi venib ja pudistab kohati veel õietolmu. Teeveeres õitsevad helesinised sigurid, kuldsed kuldvitsad ja luidetel kollaseõielised käokannused. On meie kõige tuntuma ennustamistaime jaani-õnneheina suur õitsemiseaeg. Jõulumäel õnnestus mul istuda just sellesse kohta, kus tublid trimmerdajad olid lille maha niitnud, nüüd käib see lilleke minu mobiilikaante vahel maailma otsas õnnetoojana Jäämere ääres ära.

Liblikate lasteaia-aeg

Õitseb sinine käoking, Eesti kõige mürgisem taim. Foto: Kristel Vilbaste