Eesti ettevõtted osalevad Saksamaal mahetoidu messil

“Eestis on palju mahetoiduainete väiketootjaid, kes on innovatiivsed ja suudavad pakkuda maailmaturule kõrge kvaliteediga jätkusuutlikke tooteid. BioFach kui maailma juhtiv mahetoidu ja -kosmeetika mess on ülihea võimalus tutvustada oma tooteid, end trendidega kurssi viia ja uusi kontakte luua,“ sõnas EASi Saksamaa ekspordinõunik Leana Kammertöns ning lisas, et just seepärast on ka Eesti tootjatele ülioluline Nürnbergis kohal olla.