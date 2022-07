VÄLISMAALT ⟩ Malaisia palmiõlifarmerid on silmitsi suure tööjõupuudusega

Malaisia on maailma teine palmiõli tootja, pakkudes toorainet erinevatele toodetele alates šokolaadist ja lõpetades kosmeetikaga.

Füüsiliselt ränk töö palmiistandustes on varem püsinud Indoneesia võõrtööliste najal, kuivõrd jõukamad malaislased ise hoiavad sellest pigem eemale.

Esimesed probleemid tööjõuga tekkisid, kui koroona tõttu pandi piirid kinni, kuid nüüd on olukorda dramaatiliselt halvendanud bürokraatlikud takistused ja Indoneesia keeld uusi töölisi saata.

"Tavaliselt me kogume saaki kaks korda kuus. Aga tööjõupuuduse tõttu, saame nüüd seda teha vaid korra kuus. Meie sissetulekud on langenud ja kohalikud on vihased," rääkis 47-aastane Suzaidee Rajan, kellele kuulub 120 hektari suurune istandus Ijokis, Malaisia keskosas asuvas Selangori osariigis.