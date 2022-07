Taimekaitsevahendite tõttu pole tänavu mesilasi hukkunud

„Seni on PTA-le mesilastega seoses laekunud kolm teavitust,“ ütles PTA taimekaitse osakonna peaspetsialist Riina Pärtel. „Ühe juhtumi puhul oli tegemist mesilaste suurenenud suremusega, kuid hukkunud mesilindudest võetud proovist taimekaitsevahendite jääke ei leitud. Teise juhtumi puhul oli mesinik mesitarudesse pannud sipelgatõrjevahendit, mis põhjustas mesilaste hukkumise nendes tarudes. Kolmanda juhtumi puhul oli tegemist pigem infopäringuga ning hukkunud mesilasi ei olnud,“ selgitas Pärtel.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja uudiskirjas tuletataksegi meelde, et just seetõttu on oluline meeles pidada, et igasuguste kemikaalide, sh sipelgatõrjevahendi kasutamisel tuleb arvestada ka teiste putukate, loomade ja lindudega. Kui vahendeid mõtlematult kasutada, võivad kahju kanda nii mesilased ning teised kasulikud putukad, kui ka linnud ja koduloomad.

„Ka koduaiapidajatel on oluline jälgida, et vahend ei sattuks õitsvatele taimedele ega jõuaks muul moel teiste elusolenditeni või keskkonda, kuhu need ei ole määratud. Hoolikalt ja täpselt peab ringi käima kõikide kemikaalidega,“ rõhutas Pärtel.

„Mesilastega seotud juhtumitest rääkides jõudsime ühisele järeldusele, et on vaja arendada mesilaste tervishoiusüsteemi kompetentsi. Kõikide põllumeeste soov on, et igale mesinduses tekkida võivale küsimusele leitaks vastus ja probleemsed juhtumid saaksid kiirelt lahendatud,“ lisas ka EPKK nõukogu liige Olav Kreen.

„Uuest aastast algab uus mesindusprogrammi periood ning alustab uus usaldusmesinike ringkond. Pingutame selle nimel, et teenus oleks üle Eesti ühtlasemalt kättesaadav ning välja tulnud murekohad saaksid lahendatud,“ ütlesid Eesti Mesinike Liidu juhatuse esimees Aleksander Kilk ja Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu juhatuse esimees Mario Kalvet.

„Lisaks usaldusmesinike süsteemi edendamisele vajame inimest, kes pühenduks täielikult mesinduse teemadele, eeskätt mesilaste haiguste uurimisele,“ lisasid nad. Mesinduse ümarlaual osalejad otsustasid ühiselt, et see on väga oluline teema, mida käsitletakse täpsemalt juba järgmisel ümarlaua kohtumisel sügisel.