Looduskalender ⟩ Siplegad ennustavad paduvihmasid ja üleujutusi

Mullamurelaste pesad, mis tavaliselt meile märkamatuks jäävad, kipuvad tänavu meenutama paarikümne sentimeetri kõrguseid termiidipesasid.

Vanarahvas ei osanud sellest välja lugeda muud kui paduvihmasid ja üleujutusi. Nii tundlikud olendid, nagu seda sipelgad, pole sellistes asjades kunagi eksinud.

Küllap on selles vihmakrabinas ja pulbitsevate ojade veevulinas siiski ka mõnusat stressileevendust, nii et ei pea kohe lõunasse päikest otsima kihutama.

Lendavad sipelgad

Aga pisikesed mustad töökad sipelgad, needsamad, kes ikka tuppa tulevad või kasvuhoones paraja põrgu korraldavad, neil on midagi teoksil. Pesad on äkki hakanud peegelkristallidena helkima. Sipelgatel on pulmaaeg, on ilmunud terve rida printse ja printsesse ja jumal teab veel keda, kes kõik endale tiivad on kasvatanud ja muudkui pesa pesa järel pulmalendudel käivad, et siis oma kodu rajada ja järgmistel aastatel jälle toredaid kuhikpesi ehitada.

Kukeseeneringid. Foto: Kristel Vilbaste

Vaikinud linnulaul ja ritsikasirin

Aga ka teistsuguseid putukaid on vihmapilve vaheaegadel tegutsemas. Eriti valjult siristavad kõiksugu rohutirtsud ja ritsikad. Soe suvepäike on tiibamööda tuhandetele liblikatele. Silmikud, punnpead, täpikud ja koerliblikate värske põlvkond, kes tasapisi juba hoonetesse sisse tungib. Muidu on mets vaikne, linnud enam ei laula, aegajalt kostab vaid mõni jutusiuts või rähni “klikk”. See-eest lärmavad aedade ja karjamaade kohal tuhandepealised kuldnokasülemid.

Takjanupusõda