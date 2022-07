Kagupiiril teeb muret karuputke levik

Keskkonnaametile antakse igal aastal teada paikadest, kus karuputk kasvab, et siis piirkonna ametnikud saaksid karuputke taimed loodusest kõrvaldada. Kõige enam laekub teateid Harjumaalt, Ida-Virumaalt ja Kagu-Eesti piirkonnast – eelkõige Võrumaalt, ütles ERR-ile keskkonnaameti loodushoiutööde büroo peaspetsialist Käthlin Rillo.

"Kui eestlaste poolt teostatakse tõrjet ilusasti, siis hea näide on, et teiselpool Narva jõge on "putkemeri" vastas. Sealt tuleb seda meile hoogsalt juurde," rääkis Rillo.