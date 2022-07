Euroopat räsiv kuumus ja põud näitab kliimavöötmete nihkumist

Läinud aasta rekordiliselt soe juuni oli lausa neli kraadi keskmisest soojem, kuid sel aastal „vaid” kaks kraadi. Nagu tavaliselt oli möödunud suvel juuli siiski kõige soojem kuu, jäädes vaid napilt alla rekordilisele 2010. aasta soojusele. Kuigi järgnes selle sajandi mõistes jahedapoolne august, püstitas suvi tervikuna siiski kliimarekordi: kõige soojem enam kui pooleteise sajandi jooksul, mil Tartus on ilma vaadeldud. Siiski mitte väga üllatav, sest soojarekordite sadu on muutuvas kliimas veelgi oodata.

Juuli on siiani olnud jahedapoolne: Tõraveres mõõdetud 1.–17. juuli keskmine temperatuur on 17,3 kraadi, mille sisse mahub nii kuu esimestel päevadel jätkunud kuumalaine kui ka teise nädala eriti jahe lõpp. Juuli kliimakeskmine (aastad 1991–2000) temperatuur Tartus on 18,0 kraadi, aga seegi on 19. ja 20. sajandiga võrreldes juba märgatavalt tõusnud: Eesti Nõukogude Entsüklopeedia (2. trükk, 1978) andmetel oli aastatel 1881–1960 Tartus juuli keskmiselt 17,3 kraadi soe – seega vastaks tänavune „jahe” juuni täpselt vanale heale normile. Oodatavalt muutlike ilmade jätkudes võib juuli tulla juuniga umbes sama soe või natuke soojem ehk siis umbkaudu kordub läinud suve muster, aga kaugeltki mitte nii soojana.