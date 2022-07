Üleskutse: aitame Eesti künnimehed Iirimaa maailmameistrivõistlustele

Eesti künimeistrivõistlustel osalemise peamine stiimul on, et võitjatel on õigus osaleda järgmisel aastal maailmeistrivõistlustel

Eesti künimeistrivõistlustel osalemise peamine stiimul on, et võitjatel on õigus osaleda järgmisel aastal maailmeistrivõistlustel. Seepärast on Kehtna künnimeestel kindel plaan künda hästi ka tänavustel Eesti võistlustel Vinni vallas, mille toimumise aeg on 10 päeva enne Iirimaa peetavat MMi.

Seejuures ei paista Priit Puuorule pöördatrade meistrite klassis konkurente, sest 14-kordne Eesti meister Jüri Lai on teatanud, et tema enam künnivõistlustel ei osale. "Küntud on juba küll, nüüd aitab," kommenteeris Jüri Lai. Indrek Mägi Olustverest on sel ajal kombainiroolis ja Mart Raudsep Võrumaalt kavatseb aasta vahele jätta.

Kaspar Järvalal tavaatrade meistrite klassis on platsis igipõline rivaal Raido Kunila, kes on lubanud künda 100. eluaastani, niisiis on Kaspar ja Raido tavaatradel järgnevatel aastatel jätkuvalt rivis. Tavaatrade meistrite klassis on võistlustele oodatud ka Olustvere TMK vilisltased ja varasemad noortemeistrid Mark Hubert Heil ja Keit Uusen. Viiekordne eesti meister Indrek Zilensk loobus võistlemast 2018. aastal.

Kas ka Priit Puuorule kasvab pöördatrade meistrite klassis konkurente, näitab aeg.