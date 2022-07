Üle 300 talu avab sel nädalavahetusel külastajatele oma väravad

Avatud talude päeva põhipäev on küll pühapäeval, 24. juulil, kuid enamik taludest on külastajatele avatud juba päev varem.

Maaeluminister Urmas Kruuse sõnul on tegu iga-aastase suvise suursündmusega. „Avatud talude päev annab suurepärase võimaluse näha, kuidas kasvab kodumaine toit, mida kujutab endast üks tänapäevane talupidamine ning kui mitmekesine on maaelu,“ ütles minister Kruuse.

„Juba kaheksandat korda ootavad nii suuremad farmid kui ka väiksemad talud kõiki huvilisi külla. Külastajaid ootavad põnevad loomad ja taimed, huvitav põllumajandustehnika, päris talutoit, ekskursioonid, töötoad ja veel palju huvitavat. Igal talul on oma programm, milles näidatakse oma eripärasid, ning iga külastaja leiab kindlasti endale sobivast piirkonnast mõne toreda talu, mida avastada. Talude kaetus on üle Eesti väga hea,“ lisas minister.

Selleaastase ürituse maskott on vasikas Viss. Vasikas on tänavu eriti sobilik esindusloom, sest Eesti 2022. aasta toidupiirkond Järvamaa tõstab esile just piimandust.