Energiaettevõte loob putukatele drive-in esindusi

“Küsimus pole suurtes tiigrihüpetes, mõistlik on käia tihedate tibusammudega, et me evolutsioon oleks igatunnine ja igapäevane,“ sõnas energiaettevõtte AS Alexela tegevjuht Aivo Adamson ettevõttes alustatud elurikkuse projekti kohta. Ta lisas, et ühekorraga maailma mõistatusi ära ei lahenda, see on selge, kuid tähendas muutuste juhtimise olulisust.