Pane tähele: jooksuajal satuvad metsaloomad maanteele

Metsloomad on aktiivsemad videvikul ja öötundidel, kuid jooksuajal võivad metsloomad aktiivselt liikuda ka valgel ajal. Metskitsede jooksuaeg on juuli teisel ja augusti esimesel poolel. Põtrade jooksuaeg on augusti lõpus ja septembris, punahirvedel septembris ja oktoobris, metssigadel novembrist jaanuarini.

Salva Kindlustuse andmetel on 10-15% sõiduki kahjudest seotud just metsloomadega. „Kuna loomi on Eesti metsades palju ja meil on tihe teede võrgustik, siis metsloomaga kokkupõrke oht on alati olemas. Seda näitab ka Salvas registreeritud juhtumite statistika- kokkupõrkeid või teedelt väljasõite metslooma tõttu juhtub aastaringselt üsna võrdselt, sügisel võib-olla veidi tihedamini,“ lisas ettevõtte sõidukikindlustuse osakonna juhataja Tõnis Tohver.

Kõige rohkem juhtub metsloomadega õnnetusi Pärnumaa, Harjumaa ja Lääne- Virumaa teedel. Näiteks osutusid tänavu jaanipäeva paiku üheks suuremaks kahju tekitajateks kaks Lääne-Virumaa metssiga, kes jooksid Kadrina-Viitna viadukti ees maanteele ja üks neist jäi kahjuks Rakvere poole sõitnud autole ette. Kuna metssiga on raske loom, oli löök sedavõrd tugev, et auto turvapadi avanes ning tekitatud kahju on hinnanguliselt 9000 eurot.