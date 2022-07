Looduskalender ⟩ Loodusjõudude vastu on inimene võimetu

Kahejalgsed söödikud on kogu metsa nii ära ussitanud, et raiesmikke on meil väljaspool kaitsealasid vist juba rohkem kui mehemõõtu metsasid. Aga metsapildile on nädalaga tooni andnud ka kuuejalgsed kahjurid, kes praegu „ussikestena“ mööda leppasid ringi liiguvad ja teeäärsed lepad kohati nii ära söönud on, et rohelist lepapuud raskem leida on kui lauspruuni.

Vandenõuteoreetikud on juba püstitanud hüpoteesi, et need on taevalaotuse triibutõmbajad lennukid, kes sedaviisi puudele mõjuvad.

Silerdava sinise kaunitari lapsõgardid

Tegemist on metsateadlase Heino Õunapi sõnul hoopis lepapoi röövikutega, kes lehe rohelise pehmema osa on ära krõmpsutanud ja ülejäänu on tõmmanud pruuniks ning puu näeb välja nagu kuivanud.

Lepapoi on see ilus metallik-sinine mardikas, keda sel kevadel koos vikerpoide ja haavapoidega tõesti palju oli. Samasugune aasta oli 2015. Tõenäoliselt kuivab osa neist puudest järgmisel aastal ka ära.

Aga kõik metsateadlased, kellelt nõu küsisin, kinnitavad, et kahejalgsete abil on meie metsades levimas aina rohkem kahjureid, nii seeni, putukaid kui ka pisemaid tegelasi, millele üleraie, sissetoodud taimne materjal ja metsa kõige sügavamatesse soppidesse tungimine head eeldused on loonud. Aga hea oli näha Lahemaa kaitsealal selliseid metsi, mille puudest saab ümbert kinni võtta.

Kõuetamme hurm

Kõuetamm - hobumadar. Foto: Kristel Vilbaste