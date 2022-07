Vabatahtlikud saavad kaasa lüüa haruldaste elupaikade taastamisel

30.–31. juulini on vabatahtlikud oodatud jõe taastamise talgutele Lahemaa rahvuspargis Pudisoo jõel Kuusalu vallas. Talgutel punutakse sirgeks kaevatud jõelõigule vitstest paunu, et soodustada jõe taas looklevamaks muutumist, tekitada eri sügavusega elupaikasid ja püüda välja liigseid setteid. Talgualal on võimalik näha seitse aastat tagasi tehtud sama töö tulemusi, õppida tundma Eestis ja mujal maailmas haruldase ebapärlikarbi omapärast eluviisi ja kohalikke loodusväärtusi.

Augustis toimuvate talgute eesmärk Mohni ja Rammu saarel on taastada Eestis kahanevaid nõmmeniite ja kukemarjaluiteid. Vabatahtlike töö sisuks on harvendada ja eemaldada saartelt kadakaid ja mände, et vältida luidete ja nõmmeniitude kinnikasvamist. Need avatud elupaigad on koduks päikesega kohastunud haruldastele liikidele. Talgutel saab tutvuda ka saarte ajaloo ja loodusväärtustega. Saartele sõiduks on Keskkonnaamet organiseerinud paadid.