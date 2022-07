Lõuna-Eesti metsad on kuuse-kooreüraskile praegu väga vastuvõtlikud

Samuti suudavad Keskkonnaameti metsaspetsialistid metsaregistri põhjal tuvastada, kas lähedalasuvates metsades on analoogseid juhtumeid esinenud, on võetud sanitaarraie teatiseid või tehtud metsaekspertiise. Samalaadsed probleemid piirkonnas viitavad, et kuuse-kooreüraski kahjustuse oht on suurem.