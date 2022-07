Tippkokad jagavad rääbisefestivalil toiduvalmistamisnippe

Kõik head kala ja Peipsi toitu armastavad Eestimaa gurmaanid kogunevad sel pühapäeval, 17. juulil Kasepääle. Heade Peipsi Maitsete pidu, kus kõige tähtsamal kohal on Peipsi toit ja päeva peategelane taasavastamist vajav Peipsi rääbis, mille selle aasta püüginorm on täis saanud. Seega on see sel aastal veel viimane võimalus värsket rääbist nautida.