Tartu tähetornis saab igal laupäeval teleskoobiga päikest vaadelda

„Päike on meie maisele elule ilmselt kõige olulisem energiaallikas. Vaadates tema siledat pinda, tema loited ja plekke, saame ehk veidi paremini aru Päikese tõelisest olemusest. See on tähetorni ülesanne: tuua kõik kauge ja kosmiline meile pisut lähemale,“ ütles päikesevaatluste korraldaja, Tartu Ülikooli muuseumi haridusprogrammide kuraator Kaarel Nõmmela.