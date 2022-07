Looduskalender ⟩ Algab suve soojem, niiskem ja pimedam pool

Maretapäeval poeb koll põõsasse.

Käes on aeg, kui põllumees saaks võtta juba hädavilja. Maretapäev annab selleks loa, need, keda vanal ajal leivavilja nappus kimbutas, tegid esimese lõikuse juba juulis. Sarapuul on küljes üsna pähkli moodi asjandused, õunapuu pudistab üleliigseid õunapunne. Aeg on minna metsast tervendavat vaarikapunast oma külmkambrisse varuma, esimesed lapsed tulevad metsast mustikamustade musidega.

Sarapuupähklitel on tegu ja nägu. Foto: Kristel Vilbaste

Põdravanad ja mutinoorukid

Loomariigis on segadus, põdravanad on parmude eest pagenud soistele aladele ja seisavad kaelani vees. Ja kuigi vanarahvas kinnitas, et maretapäevast saab parmude aeg läbi, siis eriti valjult naksavad praegu pisikesed hallid patlased.

Pesaheitmise aeg on nii linnu- kui loomarahval ja ärge imestage, kui leiate teelt kõngenud muti. Juulis saab neil pesakond „valmis“ ja võimalik, et ka toit oli otsas - ühe muti jaoks on vaja pool hektarit pinda. Ja siis lähevad nad rändele, mingi takistuse taga võivad nad hukka saada. Teised loomad neid vastiku lõhna tõttu ei söö.

Säästke toonekurgi!

Valge-toonekure mittepesitsevad linnud on hakanud põldudele kogunema, mõnikord võib neid lugeda üle poolesaja linnu korraga. Toonekure pojad, keda sel suvel on pesas enamasti üks-kaks-kolm, püsivad endiselt kõrgel. Vanemad peavad meeleheitlikult nende heaks konnajahti, nüüd on menüüs ka rohkem ritsikaid.

Kitsad teedeääred ja eurokraavid on aga loonud uue lõksu nii inimesele kui toonekurgedele. Laiad puhtaksraiutud magistraali-ääred oma sügavate kraavidega on heaks toidulauaks neile suurtele lindudele, kuid nii suurt keret korrapealt õhku tõsta on raske, seega kulgeb hoolend sageli üsna autonina ees maantee peal.