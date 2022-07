eAgronomi spin-off jätkab süsnikukrediitide turu arendamist eraldi ettevõttena

“Mõlemad ärid on tohutu kasvukiirusega ja teevad midagi, mida keegi teine pole varem maailmas teinud. Me oleme juba praegu enda valdkonnas eestvedajad - oleme koostööpartneritena vaieldamatult Kesk- ja Ida-Euroopas juhtivad süsinikukrediidi valdkonnas. Solid World DAO lubadus oli algusest peale detsentraliseerida ja nüüd on esimene samm tehtud,” märkis Robin Saluoks. “eAgronom jääb DAO suurimaks tokeni ostjaks ning saab osa DAO eduloost ja väärtuse kasvust,” lisas ta.

“Ühinesin eAgronomiga, sest mulle on selge, et Eestis pole olemas teist seltskonda, mis süsnikukrediitide valdkonda nii hästi tunneb ning kellel oleks sama suur potentsiaal luua kõrgekvaliteedilisi süsinikukrediite. eAgronom on kogu Euroopas oma valdkonna eestvedaja. Süsinikukrediidi turu oodatud kasv on kuni 50 korda järgmise kaheksa aasta jooksul. Finantsjuhina juhatusega liitumine on loogiline samm ja usun, et saan enda finantssektori ja start-up’i kogemusega eAgronomile kaasa aidata, et meie võimas äri kiirelt laieneks. Oleme ka praegu kiire kasvu toetamiseks uut raha juurde kaasamas,” lisas finantsjuht Indrek Kaldoja.