Juuli keskpaigani pole ilmapildis muutusi oodata

Juuni keskmine temperatuur Tartus oli 17,3 kraadi ehk vastu varasemaid ootusi 1,8 kraadi paljuaastasest keskmisest (1991–2020) kõrgem. Õhusoojuse poolest koosnes juuni kahest selgesti eristuvast osast: viimane nädal (24.–30. juuni) keskmise temperatuuriga 23,3 kraadi ja kogu eelnenud aeg (1.–23. juuni) keskmise temperatuuriga 15,4 kraadi. Kuni jaanilaupäevani väldanud režiimi jätkudes olnuks juuni õhusoojuse poolest täiesti tavaline, aga piduliste rõõmuks ilmamuster järsku muutus.

Oleme harjunud mõtlema, et "lõunamaadel" on kogu aeg rohkem päikest ja seepärast soojem kui meil siin Põhja-Euroopas. Ometi saab Eesti laiuskraadil päikesepaistelise südasuvise päeva jooksul maapind vähemalt 10 protsenti rohkem päikesekiirgust kui ekvaatoril mis tahes ajal, sest umbes 18-tunnine päikesepaiste kompenseerib madalama päikese asendi keskpäeval. Ekvaatoril on päev ja öö alati võrdselt 12 tundi pikad.

Täpsustuseks olgu öeldud, et ekvaatoril on päevane päikesekiirguse hulk (kiirgusenergia horisontaalsele pinnaühikule) suurim meie kevadise ja sügisese võrdpäevsuse ajal, mil päike käib seal otse üle seniidi, aga aastased erinevused on siiski vaid 10 protsenti ringis. Päikesepaiste kestust ja päevast päikesekiirguse hulka pilvitu taeva eeldusel sõltuvalt laiuskraadist saab igaüks vaadata näiteks sellest veebikalkulaatorist.