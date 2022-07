Talirüpsi põllul ei tohi olla suuri lohke

Hiilamardikate massilise kahjustuse ajaks on talirüps täisõies ja mardikad taimedel söövad seal õietolmu ja nende kahjustus on minimaalne. Vajadusel kasutada varre- ja kõdra­-peitkärsakate tõrjeks süsteemset insektitsiidi. Taimehaigustest peaks jälgima valgemädaniku nakkust ja vajadusel kasutama sobivat tõrje­preparaati. Teised taimehaigused võivad küll talirüpsil esineda, kuid taime kasv ja areng on väga kiire ning patogeenid ei jõua suurt kahju tekitada.

Vähe niiskust

Umbrohutõrjet peaks tegema juba sügisel, sest kevadel alustab taimik kohe kiiret kasvu ja surub umbrohu edukalt alla. Kui põld on risustunud kesalillega, kasutage selle tõrjeks mõeldud preparaati, sest see taim suudab kasvus rüpsiga konkureerida ja on koristusel väga tülikas. Mahepõldudel on heaks umbrohutõrjeks äestamine, mida tuleb teha enne peavarre kasvu algust, sest mahlane vars on habras. Talirüpsi kõdrad on avanemisele vastupidavamad kui rapsil, seetõttu pole kõdraliimi kasutamine majanduslikult mõttekas.