Vesiroosi taskus on rekordeid

Vesiroosi kuivatatud juurte ja vartega on ravitud mao- ja suguhaigusi ning köha, nende leotisega leevendatud limaskestade ärritust ja nahahaigusi. Vesiroosilõhn olevat abiks, kui hingamisteedes on põletik, ja umbekasvanud kohale olevat õige ravim, kui sellele panna peale leivapuru, sibulat, teelehti ja vesiroosi lehti.

Tülikaid putukaid on tõrjutud nõnda, et purustati kollase vesiroosi juuri, puistati neid piimasse ja keedeti segu läbi. Selle vedelikuga nõu toanurgas meelitas putukad karjakaupa kohale ja sellesse nad uppusid.

Kloostrite mõistatuslik lill

Hinduismis ja budismis on vesiroos tähtis ususümbol: et ta ööseks oma õie suleb ning avab selle esimese päevavalgusega, on ta surnust ärkamise võrdkuju. Budistid on mudast kerkivas kaunis lilles näinud ka valgustusmärki.

Kuid leida võib lugusid sellestki, et preestrid kasutasid vesiroosi inimeste transiseisundisse viimiseks, pidutsejad aga tarvitasid seda hallutsinogeense afrodisiaakumina ehk luule tekitava ja seksuaalset iha suurendava vahendina. Teadaolevalt leotati vesiroosi kroonlehti veinis, kuid doseerimisõpetusi ei leidu kuskil ja proovida seda pole kahtlemata soovitatav.

On levinud ka vastupidiseid väiteid: näiteks et kunagi kasutatud vesiroosi seemnete leotist või veinisse segatud juurepuru kloostrites selleks, et nunnad ja mungad suudaksid kergemini himurust alla suruda.