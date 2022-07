Asendamatu kaaslane metsamatkal on ka vajalik abiline maakodus

Lühikesel metsaretkel saab kogu toidu ja joogipoolise valmis kujul kaasa võtta ja looduses vaaritamist ei olegi tarvis ette võtta. Kes aga soovib stepsli mitmeks päevaks või isegi nädalaks seinast tõmmata ja täielikult loodusesse sukelduda, sel on mõistlik kaasa võtta matkapliit. Sõna „pliit” võib kõlada ehmatavalt, sest kes tahaks lisaks niigi suurele kotitäiele riietele, magamisvarustusele ja toidule veel kobakat metallmonstrumit kaasa vedada. Tegelikult on matkapliidid väikesed, kerged ja kompaktsed. Pisemad põletid annab kokku panduna isegi rinnataskusse sokutada.

Pikaaegse matka- ja alpi­nismikogemusega Matkamaailma matkavarustuse konsultant Üllar Põld tõdes, et lõkke peal on mõnus vorste küpsetada ja veekannus läheb vesi üpris ruttu keema. „Järgmisel päeval on seda musta ja nõgist kannu halb pakkida. Käed on määrdunud ja lõkkehais on ka kõva,” jagas mees kogemusi. Põletiga on sama protseduur hoopis mugavam. Põleti võib töötada gaasi, vedelkütuse või puuokste, käbide ja muu põleva metsakuivaga.