Eikellegimaal katsetatakse uuenduslikku talupidamist

Nende tegemistesse on kaasatud terve kogukond, MTÜ Eikellegimaa alt korraldatakse palju üritusi ja oma eluviisi jagatakse kõigi huvilistega.

Rea sõnul elavad nad paradiisis, kus ollakse loodusega lähedases kontaktis. „Siin jõe kaldal ja kõrgete puude vahel on ilus igal aastaajal. Kõrvulukustav vaikus võib mõne jaoks olla esmakordne kogemus. Elame kõige rikkamas kohas,” tunnistas ta.

Teekond maailma äärde

Kohta, kuhu kolida, otsiti mitu aastat, enne kui see Piusa jõe kaldal Tellastel Harjuseorus leiti. Enne seda elati Rea pere suvilas Otepääl. Soov oli leida krunt, kus kasvab mets. Esilagu huvitas neid rohkem Tartu ja Otepää ümbrus. „Ei uskunud, et nii kaugele tuleme, aga see koht tundus kohe nii imeline. Siin on jõgi, mets ja vaikus. Kõik on olemas, mida vaja,” kirjeldas Rea. Krundil olid ka hooned, kuhu sai kohe sisse kolida.

2019. aastal korraldati E­ikellegimaal kooskasvamise seminar, kuhu kutsuti ümberkaudsetes külades ja taludes elavaid inimesi. Ümberringi on hajaasustus, aga lähedal on Vastseliina ja Obinitsa küla ning nende ümbruses elab Rea sõnul ägedaid peresid. Osalejatel tekkis soov hakata koos toimetama, toitu kasvatama ja tellima. Ideid jagus veelgi, näiteks lastehoid, keskkonnakaitse, traditsioonilised ehitusviisid. „Lõpuks lõimusime üheks kogukonnaks kokku. Hästi palju on kogukondlikke üritusi,” lausus Rea.

Kogukonnakalendris ei ole ühtegi üritustevaba nädalat, on talgud, koolitused, tähistamised, jagamisringid. Elu on käima läinud.