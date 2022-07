Maaeluministeerium liidab kaks teadusasutust Maaelu Teadmuskeskuseks

Maaeluministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik Martin-Erich Torjus selgitas, et asutuste ühendamise eesmärk on tugevdada valdkondlikku teaduse-arenduse kompetentsi ning tegemist ei ole kulude kärpimise ja rahalise kokkuhoiu nimel tehtava muudatusega. Samuti ei toimu teaduspositsioonide koondamist. „Pikaajalises plaanis soovib maaeluministeerium asutuste ühendamisega arendada põllumajanduse valdkonnas teadmistepõhist majandust ning lähendada teadlasi ettevõtjatega,” selgitas Torjus. „Eesmärk on maaeluministeeriumi prioriteetseid teadussuundi võimestada. Soovime tõsta teadustööde kvaliteeti, tugevdada teadmussiiret ning pakkuda paremat teenust põllumajandusega seotud sektoritele.”