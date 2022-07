Ulme võib olla homne päev

Aasta võis olla 2015, kui töö tõttu refereerisin uudist teraapiarobotitest. Psychology Today kirjutas toona, et ilmselt näeme eakate uute lemmikutena lähiaastatel robothülgeid, -kasse ja -kilpkonni, sest need ei tekita allergiat ja segadusi ning vähendavad üksildustunnet. See tundus põnev, aga usku sellesse, et need peagi ka Eestisse jõuavad, oli mul vähevõitu. Kuni lugesin juuni alguses uudist, et Pärnu haigla õendus- ja hoolduskeskusse on ametisse võetud robotkass Mirri.