Maasikaid korjav robot ei maga hommikuti sisse

Roboti prototüüp on pigem väike, kahe või kolme „käega”, liigub ratastel, on juhitav sülearvutiga ning voolu saab päikesepaneelist. „Püüame nüüd paari nädalaga lastehaigustest jagu saada ja suve lõpuks lavatsile robotkäed külge saada,” rääkis Merila.

Murrab tööjõumure

Katsetamise käigus hinnatakse ka „käe” olemust, üks variant on pehmem, mis võtab otse marjast kinni, teine lõikab marja rootsu küljest lahti. Esimene on kiirem, teine annab kvaliteetsema marja. Lavatsile on plaanis paigaldada 10 robotkätt, üks käsi asendab üht inimest ning senise kümne korjaja asemel teeb tulevikus robotitega varustatud lavatsil tööd üks inimene. „Tõstab kaste eest ära ja saab vajadusel robotit aidata,” jätkas Merila.