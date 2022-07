Kuumus toob piimatootjale tuhandeid eurosid kahju

Harjumaal asuva Remmelgamaa talu perenaine Kaja Piirfeldt näeb, kui laastavalt kuumus tema veistele mõjub, sest veised on kuumale väga tundlikud. „Maksimaalselt kannatavad nad 25kraadist kuumust. Nii on nad nüüdseks stressis juba mitu nädalat. Mida kauem see kuumus kestab ja nad ei saa vahepeal sellest puhata, sest ka öösel temperatuurid ei lange, seda kurnavam see neile on,” kõneles ta.

Katkeb karja taastootmine

Stress väljendub selles, et enamiku ajast loomad seisavad ja lõõtsutavad ning langeb piimatoodang. Piirfeldti 75pealisel piimakarjal on toodang langenud lausa 20 protsenti. Rahaliselt tähendab see talle mitu tuhat eurot kuus. Kuid asi ei piirdu ju ainult sellega. Kuumusega on lehma tavapärane elu häiritud kohe sedavõrd, et ta ei näita välja indlemist ja nii ta ka ei tiinestu. See aga tähendab juba tagasilööki karja taastootmises. „Oleme teinud statistikat eelmise aasta kuumaperioodi pealt ja tulemused näitavad, et kahekuusest kuumaperioodist jäigi vasikate saamisele vahe sisse. On arvata, et tänavu tuleb täpselt samamoodi, ja see on pikemas perioodis juba väga halb,” selgitas ta ja lisas, et piimatootja proovib sündimised jaotada aasta peale ühtlaselt.