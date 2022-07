ETKI monitooring: mõnel põllul on juba põuakahjustusi

"Suviteraviljad, põlduba ja põldhernes lõpetavad õitsemise. Mõned põllud on põuakahjustusi saanud. Kaeral levib pruunlaiksus. Nisul on kõrge jahukaste ja helelaiksusega nakatumine. Odral on kõrge jahukastega nakatumine, esineb võrklaiksust ja pruunlaiksust. Põldhernel ja oal esineb liblikõieliste ebajahukastet," seisab sellenädalases kommentaaris.