Nädalavahetusel startiv külastusmäng annab võimaluse tutvuda 32 mõisaga

Raadi mõisakompleksi tutvustavad Eesti Rahva Muuseumi giidid. Raadi mõisapargis on nüüd avatud ka Tartu Kunstimuuseumi ja ERMi vahelise koostööna sündinud esinduslik monumentaalskulptuuride näitus, mis on esimene selletaoline Eestis. Mõisapargi territooriumil eksponeeritakse 16 skulptuuri, millest kümne autoriks on Pallase Kunstikooli üks asutaja, pikaaegne õppejõud ja direktor Anton Starkopf, sh tema valmistatud portree eesti kunstiajaloo kuulsaimast maalikunstnikust Konrad Mäest. Skulptuuripargi ala lähtub ajaloolisest pargiruumist ja sellega seotud väärtuslikest vaadetest.