Looduskalender ⟩ Mets on tõmmanud ette sääseloori

Ja kui päeval on õhk täis kõiksugu suuri liblikaid haavalumikust ja kiirgliblikast kuni koerliblikte uue põlvkonnani ning verikireslasi „vanapagana püksinööbil" ehk äiataril, siis öös suriseb surusid ja sahmib kõiksugu pastelsetes toonides tiibadega ööliblikaid. Nii nagu aasta lind metskurvits on oma krooksuvad patrull-lennud õhutaevas lõpetanud, ilmuvad veelendlased need armsad nahkhiired. Ja nende keerutav tants viib mõttele, kuidas üldse mõni ööliblikas nende suust pääseb.

Ja teate, kummaline pole see, et käol peale jaanipäeva ikka veel odraokas kurgus pole, vaid see, et munemishädas kägu ka veel südaöösel kukub. Vanarahvas oleks selle kohta öelnud, et miski suur häda on tulemas. Aga küllap on põhjus proosalisem, hoolimata linnurahust on maale tulvanud inimesed ikkagi lindude pesitsemist häirinud. Ja ka alanud heinategu on öiselt heinamaalt kuulda, niidumasinale kaotatud poegadest ja kaasast räägib röökides tagaheinamaal äkki sinna ilmunud rukkirääguisand.