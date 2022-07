Saaremaa südasuvised aiad kutsuvad uudistama

Avatud aedade päev toimub juba kümnendat korda. “Ootame kõiki juubelihõngulisele aiaparaadile. Oleme nii avali ja rõõmsameelsed kui üks kümneaastane on! Tulge meie kenadust kaema ja toredust hindama," rääkis Saaremaa Kodukandi koordinaator Reet Viira.

Tema sõnul jagub avastamisrõõmu päris uutest tulijatest paikadeni, mida on saatnud publikuhuvi ajast aega. “Näiteks avab oma värava Portselaniaed Muhus Levalõpme külas, kus inglise-muhu loovas stiilis aed on täidetud lilleiluga ja aialooja Riima Randviiru sõnul on aias tihti näha haldjaid,” sõnas ta.