Küttepuu hinnalagi on kätte jõudmas

Eesti Erametsa Liidu tegevjuht Jaanus Aun ütles ERR-ile , et usutavasti hinnad siiski edasi ei kasva, sest praegustes hindades kajastub ka ostupaanika, mis on tekkinud Ukraina sõja ja väga kõrgete energiahindade mõjul.

Tuleviku suhtes on ta pigem optimistlik, sest hea hind peaks motiveerima metsaomanikke tegema raiet ka metsades, kust kvaliteetset, saetööstuse või mööblitööstuse tooraineks sobivat puitu eriti ei tule. Häda on vaid selles, et juulis raiutud puit ei saa kütteperioodiks piisavalt kuivaks.