Rakvere raibe asendab rohelist hernest

Eestisse saabus rakvere raibe kasakatega koos Krimmi sõja (1853–1856) aastail. Kõigepealt kinnitas ta kanda Põhja-Eestis Rakvere ümbruses, siit ka rahvapärane nimi. Praegu haarab hariliku tõlkja levila peaaegu kogu Euroopa.

Eelistab lubjarikast mulda, vajab mullas rohkesti lämmastikku ja väävlit. Tema peajuur võib ulatuda kuni 1,5 m sügavusele. Peajuure vigastamise tagajärjel muutub see mitmepealiseks, taim võtab puhmiku kuju. Hästi paljuneb ka juuretükkidest. Rakvere raipest vabaneda pole kerge. 1939. aastal anti välja määrus, millega kuulutati tõlkjas kogu riigis hävitamisele. Määrust eiravaid maaomanikke ähvardas karistus: kuni üks kuu aresti või sajakroonine rahatrahv. Hariliku tõlkja kaitseks räägib vaid see, et tegemist on hea meetaimega.

Tõlkjas kui umbrohi

Viljad on paksu kestaga, mis ise ei avane. Seemned valmivad juulis-augustis. Seemnete idanemisvõime mullas säilib mitu aastat. Seemned idanevad ainult siis, kui kõdrakese kest on küllalt niiskunud ja vesi jõudnud seemneni. Juurepinnal on rohkesti pungi, millest juure tükeldamisel areneb uusi võrseid ja taimi. Suurekasvulise taimena vähendab rohumaakoosluse liigirikkust, tõrjudes nõrgemaid taimi välja.

Ravimtaimena leiab rahvameditsiinis kasutust kui kolesterooli vähendav ja vererõhku alandav vahend. Tänu suurele sinepiõlide ja teiste eetrlike õlide sisaldusele tugevdab immuunsüsteemi ja hävitab soolte patogeense mikrofloora.

Tõlkjas kui toidu- ja õlitaim