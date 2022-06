Kõrvenõges on väärt toidu- ja ravimtaim

Kõrvenõges on ka PAF inhibiitor ehk tõrjub valu, põletikku ja histamiini mõju, vähendab östrogeeni hulka veres, tugevdab immuunsüsteemi. Välispidiselt on kasutatud juuksekasvu soodustamiseks ja kõõma vastu. Praegu on õige aeg koguda talveks kõrvenõgese lehti. Õied on juba olemas, lehed pole veel kahjustatud või kollased.