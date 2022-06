Tegelikult otsis perekond maakodu juba mõnda aega, aga et see leiti lõpuks kaugel külas, oli üllatus nende endagi jaoks. „Põhiline oli tunne, et tahaks hirmsasti maale,” lausus Margit.

Tekkis hea tunne

Veel aasta tagasi arvas terve elu mere ääres elanud Margit, et sisemaale küll elama minna ei taha. Aga ta ei leidnud mere ääres sobivat maja. Kord sattusid nad Lõuna-Eestisse külla. Tuli jutuks, et siin on üks talu müügis. „Mõtlesin, et südamerahuks käin vaatamas,” sõnas Margit. Kui lõpuks ära sõideti, küsis Margit elukaaslaselt Raidolt, mis tunne on. Vastuseks kõlas, et võtame ära. „See maja tuli ise meie juurde.”

Ta on naabrite käest kuulnud, et maja ehitasid sadakond aastat tagasi Timofei ja Marfa. Vahvad vanad vene õigeusu nimed. Maja oli aastaid tühjana seisnud.

Sel suvel Margit perega päriselt veel siia maanduda ei saa, aga plaan on ennast paigaga järjest rohkem siduda. „Tunnen, et siin on õige, ja tunnet peab usaldama. Paljud küsivad, et mida ma seal tegema hakkan, aga selles pole küsimus,” kinnitas Margit. Ta ei pelga, et tal seal kohe tööd ei ole. Ideid on mitu, peamiselt seotud ikkagi turistide ja klientide teenindamisega.