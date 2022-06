Prantsusmaal näeb lehmi karjamaadel märksa rohkem kui Eestis

Bretonne Pie Noir tõugu lehmad elavad talus La ferme des 7 chemins. Lehmad on märksa väiksemad, kui meie harjunud oleme. Ka piimaand on väiksem, suvel 14 liitrit päevas. 8 × Teele Üprus

Prantsusmaa väiketalud erinevad siinsetest märkimisväärselt, kuna külamiljöö on teine, kliima soojem, põllud ja karjamaad on pisemad ning viimastel on näha rohkem lehmasid. Teisalt on neilgi ­samad mured ja eesmärgid – sisendite hinnatõus, kliimamuutus, loomade heaolu, süsinikujalajälje vähendamine.