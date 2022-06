Oled see, mida sööd. Kas ikka oled?

Võrreldes Euroopaga kasutatakse meil vähe taimekaitsevahendeid, Eestis müüdi neid mullu 0,78 kg hektari kohta, näiteks Hollandis oli see kogus tunamullu 5 kg. Saan igati aru, et taimekaitsevahendeid on tarvis kasutada, aga siiski ei tahaks oma toidust nende jälgi ega jääke leida. Muidugi on võimalus tarbida vaid mahetoitu, aga maal elades on selle kättesaamine keeruline, lisaks on hindki kallim. Ja PTA uuring näitab, et puhast toitu saab ka taimekaitsevahenditega kasvatada. Lihtsalt tähtis on kasvataja teadlikkus.