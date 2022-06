Tulge ja niitke mu heinamaalt rohi ära!

Isegi see polnud takistus, et vahemaad heinamaatükkideni olid lausa 20kilomeetrised ja teinekord oli tüki suurus vaid kuni kümme hektarit. „Muidugi võib küsida, kas see on mõistlik, aga kõik tuleb vastu võtta, kui su enda varud on otsas,” põhjendas ta.