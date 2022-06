Eesti esimene lihaalternatiiv võitis pimemaitsmisel välismaiseid konkurente

“Eestlased on taimevalgust Thormi pihvid, pelmeenid ja grillvorstid väga hästi vastu võtnud. Kõige rohkem teeb rõõmu see, et Thormi on avanud ka paljudele lihasööjatele ukse taimsete lihaalternatiivide maailma. Nii nagu ka mujal maailmas, saab meie tarbijate tagasisidest järeldada, et Thormi maitseb hästi ka kõigesööjatele,” sõnas Vegestari tegevjuht Peeter Tava.