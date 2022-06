Looduskalender ⟩ Valged põualiblikad ennustavad mitmenädalast põuda

Ja metsmaasikaid võib praegu lõhna järgi isegi pimeduses otsida. Seda lõhnabuketti ilmestavad ööhääled. Ristiklinnu sirin viib mõttele, et kas tõesti juba heinaritsikad? Ei, nemad alustavad siiski juuli keskpaigas. Ja vanapoistest rukkirääkude hõiked harakputkesel heinamaal – ehk on veel mõni vaba pruut! Ja kummaline küll, aga kõik väikesed laululinnudki ei malda jaaniööl magada.

Ööliblikate lend!

Ma usun, et paljud teist arvavad, et ööliblikad ongi valged – need valgepitsilised lendajad, kes hõljuvad öösel akna taga ja autotulede valguses. Tegelikult on nad aga igathelki kirjud. Punased, kuldsed, rohelised, kollased, pruunid.

Oma silmaga saab seda näha nii: kinnita valge voodilina teibiga majaseinale ja suuna linale autotuled. Ja sa näed kui erk ja rõõmus on ööliblikate ööelu. Kindlasti näete ära mõne öölase ja ehk ka silmiksuru. Aga päeval on juba metsateedel lennus hiigelsuures tumepruunid haavalumikud ja valged põualiblikad ennustavad mitmenädalast põuda. Praegu on huvitav aeg liblikasafariks – sõida autoga mõnel niitmata teeäärtega kruusateel ja värvilist avastamislusti on küllaga.