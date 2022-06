Soomes levib linnugripp nii lindudel kui imetajatel

Linnugripp levib Soomes ja on hakanud levima lindudelt imetajatele, vahendab uudisteportaal Yle.fi. Seni on haigus diagnoositud kahel rebasel, ühel saarmal ja ühel ilvesel.

Soome Toiduamet on leidnud metslindude proovidest kõrge patogeensusega viirused H5N1 ja H5N8.

Tänavu on lindudel kinnitatud 11 haigusjuhtu, kuid tõenäoliselt on juhtumite tegelik arv palju suurem.

Bird Life Finlandi kaitse- ja teadusdirektori Teemu Lehtiniemi sõnul on Soomes lindude grippi haigestumiste arv tunduvalt suurem kui statistika näitab. "Kinnitatud juhtumid on vaid jäämäe tipp. Need põhinevad inimeste leitud ja analüüsimiseks saadetud korjustel," märkis ta.