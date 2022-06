Ühisavaldus: taimekaitsevahendite kasutamist tuleb vähendada õiglaselt

Strateegiast „Talust taldrikule“ lähtuvalt võtab Euroopa Komisjon täiendavaid meetmeid, et vähendada keemiliste taimekaitsevahendite kasutamist ja riski 50% võrra ning ohtlikumate taimekaitsevahendite kasutamist 50% kogu ELis aastaks 2030. Strateegias märgitakse, et liikmesriikidel on erinevad lähtekohad ja suured erinevused taimekaitsevahendite kasutamisel ning sellega tuleks uute reeglite ja vähendamise kohustuste seadmisel arvestada.

„Eestis toodetud toit on väga puhas ja kvaliteetne ning paistab positiivselt silma, sest on Euroopa Toiduohutusameti objektiivsete seiretulemuste järgi üks maailma puhtamaid. Eurostati viimaste andmete järgi on Eesti euroliidu viie kõige vähem taimekaitsevahendeid kasutava riigi hulgas. Eestis on näiteks turustatud taimekaitsevahendite kogus põllumajandusmaa hektari kohta võrreldes Hollandiga ligi seitse ja võrreldes Hispaaniaga üle nelja korra väiksem. Need on riigid, kust siia imporditud toit tihtilugu pärineb,“ kommenteerib ühispöördumise tausta Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.